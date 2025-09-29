Editorial

Editorial: Retrasos y falsedades sobre los escáneres antidrogas

La inauguración oficial de los sistemas en Caldera y Limón, sin que entraran en funcionamiento, fue parte de un errático proceso. A su retraso se añadieron, en el acto, faltas a la verdad del presidente sobre decisiones de la Contraloría

Por La Nación
Este 24 de setiembre, el presidente Rodrigo Chaves inauguró la instalación de escáneres en Puerto Caldera y Moín, sin embargo, aún no están en funcionamiento.
Este 24 de setiembre, el presidente Rodrigo Chaves inauguró la instalación de escáneres en puerto Caldera y Moín. Sin embargo, aún no están en funcionamiento. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







