Gobierno coloca escáneres en puerto Caldera y Moín: entrada en operación queda pendiente

Este 24 de setiembre, el presidente Rodrigo Chaves inauguró la instalación de escáneres en Puerto Caldera y Moín, sin embargo, aún no están en funcionamiento.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, inauguró la mañana de este 24 de octubre los escáneres antidrogas en los puertos de Caldera, en Puntarenas y la Terminal Gastón Kogan de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en Moín, Limón. Sin embargo, estos aún no entrarán en operación.

Desde Caldera, Chaves y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguraron que hay que hacer ajustes y que requieren ser calibrados. El mandatario afirmó que el anuncio se realizó hoy debido a lo que el Ejecutivo ha llamado “la mordaza” del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El TSE recordó este 23 de setiembre la prohibición de difundir, a través de las plataformas digitales de instituciones públicas, las conferencias de prensa así como anuncios sobre inicio, avance o inauguración de obras públicas durante la campaña electoral que inicia el 1.° de octubre.

“Estos escáneres están instalados, listos, hay que hacer ajustes. Es tecnología de altísimo nivel, tiene hasta Inteligencia Artifical (IA). Hay que calibrar, estarán en funcionamiento completo en dos semanas. Hoy había que inaugurarlos, el 1.° de octubre estaré amordazado para no poder contarles estos eventos históricos y otros que vienen", comentó Chaves en Caldera.

Los equipos tecnológicos de escaneo tipo portal instalados en los puertos de Caldera y Moín fueron donados por el gobierno de Estados Unidos y la inversión asciende asciende a $19,5 millones.

“Este es un esfuerzo integral liderado por la embajada, con el firme propósito de bloquear el ingreso de drogas al país y, así, garantizar la seguridad de ambos pueblos”, comentó Jennifer Savage, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.

Según Presidencia, esta tecnología permitirá visualizar las estructuras internas y las densidades de las cargas de los contenedores que ingresan a las terminales portuarias con productos de exportación. Los equipos serán operados por funcionarios de la Fuerza Pública. 300 oficiales se encargarían de la inspección de las cabinas de todos los camiones que ingresan a las terminales portuarias.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Savage comentó que además donarán dos escáneres móviles que pueden llevarse a cualquier punto de Costa Rica.

Durante la conferencia, el minsitro Mario Zamora comentó que desde la instalación de los escáneras en la Terminal de Contenedores de Moín, Limón, en el 2023, los decomisos de droga en contenedores provenientes de Costa Rica se han reducido en Europa.

Citó tres ejemplos:

50% de reducción en los decomisos de droga provenientes de Costa Rica en el puerto de Róterdam, Países Bajos.

70% de reducción en el puerto de Amberes en Bélgica.

54% de reducción en el puerto de Hamburgo en Alemania.

Asimismo, señaló que desde entonces se han incautado más de 15 toneladas de cocaína.