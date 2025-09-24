Política

Gobierno coloca escáneres en puerto Caldera y Moín: entrada en operación queda pendiente

Gobierno de Estados Unidos realizó donación

Por Fernanda Matarrita Chaves
Este 24 de setiembre, el presidente Rodrigo Chaves inauguró la instalación de escáneres en Puerto Caldera y Moín, sin embargo, aún no están en funcionamiento.
Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

