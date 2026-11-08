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Editorial

Editorial: Pacientes en el suelo y quirófanos subutilizados: una cruel espera que puede costar la vida

La Auditoría Interna de la CCSS subrayó, en un informe del 8 de octubre, que la saturación en los servicios de Emergencias aumenta el riesgo de enfermedades y fallecimientos evitables

Algunos pacientes aseguran que permanecen hasta 10 días en el Servicio de Emergencias mientras esperan una cirugía o una cama de internamiento.
Algunos pacientes aseguran que permanecen hasta 10 días en el servicio de Emergencias mientras esperan una cirugía o una cama de internamiento. Cortesía Oscar Sánchez
La Nación