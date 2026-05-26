Servicio de Emergencias en el hospital Calderón Guardia saturado: problemas cardiovasculares y respiratorios son los más frecuentes

El servicio de Emergencias del hospital Calderón Guardia, en San José, se encuentra saturado debido a la alta afluencia de pacientes que ingresan al centro médico, según confirmó la institución.

“En este momento se encuentra en plétora máxima, denominada plétora III (saturado) en vista de que tenemos una gran cantidad de pacientes que han colmado nuestras instalaciones y, nuestra atención, aunque se están centrando en ellos, se está viendo limitada precisamente por la cantidad de pacientes que tenemos ingresando a este servicio”, explicó Eli Chaves Segura, director General a.i del hospital.

El jerarca confirmó que la mayoría de los casos corresponden a problemas cardiovasculares y respiratorios.

En cuanto a los problemas respiratorios, precisó que se trata de la enfermedad respiratoria aguda. Detalló que los cambios en el clima provocan efectos severos en algunos pacientes, incluyendo neumonías, a quienes el centro médico brinda atención y seguimiento.

Ante este panorama, el hospital solicita a la población que, en caso de sufrir una urgencia, acudan primero a los Ebais o áreas de salud cercanas para que sean estos centros los que realicen la referencia al hospital.

“De tal manera que los casos que nos lleguen sean casos que en realidad tengan una complejidad importante, incluso complejidad severa que nos permita darles una atención pronta como todo asegurado lo merece”, agregó el médico.

A la vez, hizo un llamado a no olvidar las medidas básicas de prevención contra virus respiratorios: lavado de manos, distanciamiento, uso de mascarilla y aplicar el protocolo al toser o estornudar.

“Por favor, no nos olvidemos de ello. Esto lo aprendimos hace cinco años durante la pandemia y lastimosamente cada vez que llegamos a esta época volvemos a caer en lo mismo. Volvamos a retomarlos y esto nos va a beneficiar a todos”, agregó.

Según confirmó Chaves, ya se informó sobre la situación a las autoridades superiores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Además, los equipos técnicos revisan de forma periódica la evolución del estado de las salas para aplicar una reingeniería intrahospitalaria y en la consulta externa.