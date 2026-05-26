El País

Servicio de Emergencias en el hospital Calderón Guardia saturado: problemas cardiovasculares y respiratorios son los más frecuentes

Hospital Calderón Guardia se declara en “plétora máxima” en el servicio de Emergencias y pide acudir a Ebais en primera instancia.

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Por Yucsiany Salazar
La imagen muestra la imagen del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José, Costa Rica. Una mujer demandó a este centro médico porque le entregó medicamentos equivocados para su padecimiento, lo que puso en riesgo su vida provocándole una intoxicación grave que la llevó a permanecer varios días en Emergencias. El caso llegó hasta la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, máximo Tribunal de Costa Rica en procesos contra el Estado, donde se evidenció que el error no solo agravó la enfermedad que padecía, sino que casi le provoca un paro cardiorrespiratorio y una trombosis. En consecuencia, la institución pública fue condenada a indemnizar a la paciente.
Hospital Calderón Guardia (HCG) presenta saturación de pacientes en el servicio de Emergencias. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Hospital Calderón GuardiaServicio de EmergenciasProblemas cardiovascularesEnfermedades respiratorias
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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