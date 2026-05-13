El País

Autoridades judiciales secuestran documentos en el hospital Calderón Guardia por supuesto cobro irregular de horas extra

CCSS informó que servicios de centro médico no se vieron afectados este miércoles 13 de mayo

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Hospital Calderón Guardia, fachada
El OIJ secuestró documentos la mañana de este 13 de mayo en el hospital Calderón Guardia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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OIJHospital Calderón Guardia
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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