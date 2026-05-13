Autoridades judiciales secuestran documentos en el hospital Calderón Guardia por supuesto cobro irregular de horas extra

El OIJ secuestró documentos la mañana de este 13 de mayo en el hospital Calderón Guardia.

Autoridades judiciales secuestraron documentos en Hospital Calderón Guardia que estarían relacionados con una investigación por presuntos cobros irregulares de horas extra en el departamento de Ortopedia, indicó una fuente vinculada con el caso.

Tras consulta de La Nación, La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que autoridades judiciales realizaron las diligencias durante la mañana de este 13 de mayo en el Calderón Guardia y en el Componente de Innovación y Salud Digital (Cisadi), relacionadas con una pesquisa en curso.

“Por tratarse de una investigación judicial en desarrollo, la CCSS será respetuosa del debido proceso y de las diligencias que realizan las autoridades. Se informará oportunamente lo que corresponda”, afirmó la oficina de prensa.

La CCSS comunicó que los servicios continúan operando con normalidad y sin afectación en la atención de los usuarios.

El periodista Christian Montero colaboró con esta información.