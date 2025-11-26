Hospital Calderón Guardia abocado a cirugías de emergencia debido a marcha sindical

La marcha sindical afectó las cirgugías previstas en el Hospital Calderón Guardia. Solo se están operando emergencias. Imagen con fines ilustrativos

El Hospital Calderón Guardia está destinando este lunes sus esfuerzos a las cirugías de emergencia. Trabajadores que se sumaron a la marcha sindical dejaron operativas únicamente diez salas de cirugía.

“Se tiene capacidad operativa parcial mientras se priorizan procedimientos de emergencia y urgencia”, señaló la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en un comunicado de prensa.

También se reporta afectación en los servicios de Farmacia y Ropería de ese centro de salud.

La institución comunicó que 1.141 trabajadores se sumaron al movimiento sindical. Ellos laboran en distintas unidades de la CCSS.

“Cabe destacar que se está trabajando en las respectivas activaciones de planes de contingencia y protocolos en todo el país con el propósito de minimizar el impacto de este movimiento”, cita el comunicado.

La manifestación sindical comenzó a las 9 a. m. y recorre las principales calles de San José. (Cristian Mora/Cortesía)

Esta manifestación fue convocada para las 9 a. m. por 21 sindicatos, asociaciones, instituciones y frentes de lucha. De acuerdo con Vivian Chávez, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), 10.000 personas participan en la marcha, y aún está pendiente la llegada de delegaciones de San Vito, Sarapiquí, Turrialba, Paraíso, Alajuela y Pococí.