El País

Hospital Calderón Guardia abocado a cirugías de emergencia debido a marcha sindical

En este momento solo se reportan operativas diez salas de operaciones

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Cirugía. Quirófanos. Salas de Cirugía. Hospital San Juan de Dios. Setiembre 2024.
La marcha sindical afectó las cirgugías previstas en el Hospital Calderón Guardia. Solo se están operando emergencias. Imagen con fines ilustrativos (Cortesía CCSS )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcha sindicalCaja Costarricense de Seguro SocialCCSSHospital Calderón Guardia
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.