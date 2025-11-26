El País

Inicia marcha sindical que reclama participación en negociación salarial y presupuesto educativo

Sindicatos públicos marchan por San José a exigir participación en negociación salarial y mantener 8% del PIB a educación el otro año

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora y Juan Fernando Lara Salas
Así inició la marcha sindical este 26 de noviembre







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcha SindicalSindicatos sector públicoAjuste SalarialEducaciónANEP
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.