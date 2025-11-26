Inicia marcha sindical que reclama participación en negociación salarial y presupuesto educativo

Diversas organizaciones sindicales iniciaron pasadas las 9 a.m. este miércoles una marcha para exigir su participación en la negociación del aumento salarial del sector público y defender que el presupuesto de 2026 mantenga el 8% del PIB destinado a educación.

La manifestación se inició con la consigna de que sea una marcha pacífica, según informaron sus organizadores. En Zapote, confirmó este diario, oficiales de Fuerza Pública fueron destacados a primera hora y se dispusieron vallas de seguridad alrededor del recinto.

El movimiento partió del parque de la Merced, en el centro de San José con participación de organizaciones gremiales venidas de Alajuela, Cartago, Guatuso, Upala (Alajuela), Sarapiquí (Heredia), Cañas (Guanacaste), San Vito (Puntarenas) y Cariari (Limón).

Desde ahí, los participantes irán por la avenida segunda hacia el Ministerio de Hacienda, para luego dirigirse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde cerrarán la jornada con la entrega de un documento dirigido al Poder Ejecutivo.

Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afirmó que el sector público está por cumplir seis años consecutivos con los salarios congelados, sin reajustes por costo de vida.

Según dijo, los sindicatos buscan que el gobierno de Rodrigo Chaves reactive la mesa de diálogo salarial.

A la marcha se unen también la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP), el Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación (Sinapro y Afines) y el Frente Nacional de Lucha (FNL), entre otros grupos del sector social y educativo.

Al finalizar el recorrido, las organizaciones presentarán un documento con el que esperan abrir canales de negociación y, de no obtener respuesta, anunciar “acciones de mayor alcance y envergadura nacional”, según la convocatoria.

Los ejes centrales de la protesta son:

Convocatoria inmediata de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.

Incremento salarial justo y digno para todas las personas trabajadoras.

para todas las personas trabajadoras. Descongelamiento de las pensiones del régimen de reparto (RTR) bajo las leyes 2248 y 7268.

bajo las leyes 2248 y 7268. Garantizar el 8% del PIB para educación en el Presupuesto Nacional 2026.