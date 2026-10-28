Así sufren los pacientes los días de espera en Emergencias de los hospitales de la CCSS

La sobreocupación que se vive en los Servicios de Emergencia de los hospitales nacionales y algunos regionales, como el de Liberia y el de Heredia, ante la falta de espacio físico y especialistas, ha generado que pacientes con fractura de cadera, con síndrome carcinoide, con apendicitis, con piedras en la vesícula o que requieren un cateterismo, entre otras patologías, tengan que esperar días para ser internados o intervenidos. Hay casos en los que deben aguardar más de una semana en una silla, sillón o camilla.
Así lo narraron pacientes, familiares y fue confirmado por direcciones médicas a La Nación.
En el Hospital San Vicente de Paul, de Heredia, hay pacientes que han tenido que esperar hasta ocho días para pasar a salón.
En Liberia, un paciente contó que pasó siete días sentado en una silla de metal mientras esperaba que lo intervinieran. Asimismo, sostuvo que una mujer recién operada de la vesícula optó, ante la falta de camillas, por acostarse en el suelo pues no se sentía cómoda en la silla.
En el caso del Calderón Guardia, se conoció que adultos mayores esperaron más de tres días para obtener un espacio en Geriatría. Una mujer narró cómo su esposo tuvo que aguardar días sentado en una silla de ruedas en este mismo centro médico.
Sin acceso a los Servicios de Emergencias
La Nación solicitó autorización a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para ingresar, sin fotógrafo, a los Servicios de Emergencias de los hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia. Sin embargo, la institución negó el acceso.
Se reiteró la solicitud cuando la CCSS difundió imágenes en las que se veían los rostros de pacientes del Hospital de Liberia esperando, ya no en sillas de metal, sino en sillones nuevos. No obstante, el permiso tampoco fue concedido.
“No se considera jurídicamente procedente autorizar el ingreso a los Servicios de Emergencias”, se indicó.
El pasado viernes 23 de octubre, este diario acudió a las afueras del Servicio de Emergencias del Hospital San Juan de Dios, en San José centro, con la intención de conocer más de cerca la crisis expuesta.
Mientras esperaba transporte, una adulta mayor contó que su esposo, otro ciudadano de oro, estaba en el Servicio de Emergencias desde el día anterior a la espera de ser internado pues tenía una úlcera gástrica.
La señora comentó que su esperanza era que lo pasaran a salón ese mismo día, sin embargo, no había seguridad. Comentó que ella sentía que lo habían atendido bien.
En la misma acera había una mujer que llegó al centro médico para conocer cómo estaba un compañero de trabajo, quien en apariencia presentaba trombosis en una de sus extremidades inferiores.
En fotos que mostró se veía la pierna de un hombre hinchada, enrojecida y con varios abultamientos.
La mujer señaló que su amigo tenía cinco horas esperando, tiempo en el que se sintió más adolorido, y que hasta cerca de las 5 p. m. lo pudo revisar una doctora, quien recomendó un ultrasonido.
Cerca de ella, otras personas aguardaban por noticias de un ser querido que se encontraba en emergencias desde las 7 a. m. Indicaron que, tras 10 horas de espera, no sabían nada sobre su estado de salud.
Desde la acera, se podía observar a ocho personas en silla de rueda afuera del salón de emergencias. Según confirmó un funcionario de seguridad, eran pacientes que estaban esperando allí debido a la saturación que había en el interior. Ninguno vestía pijama hospitalaria.
Durante la estancia en las afueras del centro médico josefino, La Nación contó en una hora, al menos cinco ambulancias que llegaron con pacientes. Uno de ellos estaba cubierto con una manta plateada que, según el funcionario de seguridad, se coloca cuando las personas tienen una herida expuesta.