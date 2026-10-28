Así sufren los pacientes los días de espera en Emergencias de los hospitales de la CCSS

La sobreocupación que se vive en los Servicios de Emergencia de los hospitales nacionales y algunos regionales, como el de Liberia y el de Heredia, ante la falta de espacio físico y especialistas, ha generado que pacientes con fractura de cadera, con síndrome carcinoide, con apendicitis, con piedras en la vesícula o que requieren un cateterismo, entre otras patologías, tengan que esperar días para ser internados o intervenidos. Hay casos en los que deben aguardar más de una semana en una silla, sillón o camilla.

Así lo narraron pacientes, familiares y fue confirmado por direcciones médicas a La Nación.

En el Hospital San Vicente de Paul, de Heredia, hay pacientes que han tenido que esperar hasta ocho días para pasar a salón.

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