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El País

Así sufren los pacientes los días de espera en Emergencias de los hospitales de la CCSS

Pacientes y familiares narraron lo que viven los enfermos mientras esperan, en una silla, un sillón o una camilla, por un internamiento, una intervención quirúrgica o un exámen

Los pacientes pasan durante todo el día y la noche en una silla ante la falta de camillas, afirma un paciente del Hospital de Liberia.
Días atrás, un paciente narró cómo las personas en el Servicio de Eemergencias en el Hospital de Liberia pasan durante todo el día y la noche en una silla ante la falta de camillas. Ahora, esperan en sillones y en algunos casos, en camillas. Cortesía para La Nación
Fernanda Matarrita Chaves

La sobreocupación que se vive en los Servicios de Emergencia de los hospitales nacionales y algunos regionales, como el de Liberia y el de Heredia, ante la falta de espacio físico y especialistas, ha generado que pacientes con fractura de cadera, con síndrome carcinoide, con apendicitis, con piedras en la vesícula o que requieren un cateterismo, entre otras patologías, tengan que esperar días para ser internados o intervenidos. Hay casos en los que deben aguardar más de una semana en una silla, sillón o camilla.

Así lo narraron pacientes, familiares y fue confirmado por direcciones médicas a La Nación.

En el Hospital San Vicente de Paul, de Heredia, hay pacientes que han tenido que esperar hasta ocho días para pasar a salón.