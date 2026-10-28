‘Los pacientes se están muriendo’: Directores de hospitales confirman a ‘La Nación’ que sobreocupación en Emergencias está llegando al extremo

Pacientes adoloridos y angustiados que esperan por días en una silla, un sillón o con suerte en una camilla son parte de la realidad que se vive, día a día, en el Servicio de Emergencias de varios hospitales costarricenses.

Aunque están enfermos, para decenas de ellos no hay una posibilidad inmediata de pasar a un salón de internamiento o de ser sometidos a la intervención quirúrgica que necesitan.

Algunos, ya resignados ante las prolongadas esperas, han tenido que buscar un lugar en el suelo provistos solo con una sábana que también les sirve de colchón improvisado.

Estas personas le ponen rostro humano a la crisis que se vive en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Direcciones médicas reconocen que con esta situación están llegando al límite.

“Los pacientes se están muriendo. Creo que estamos llegando a un punto crítico. Hay casos de pacientes que debieron tener una atención más oportuna. Una fractura que se opere a un mes plazo tiene complicaciones”, aseguró la dirección de un hospital.

Un informe de auditoría de la CCSS revela la sobreocupación que registran los Servicios de Emergencias de los hospitales Calderón Guardia, México y San Juan de Dios.

Sin embargo, el drama no es exclusivo de esos centros médicos. También ocurre en el Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, Guanacaste, donde un enfermo relató a La Nación una espera de siete días.

La situación es similar en el San Vicente de Paul, en Heredia, donde una fuente confirmó que hay personas que deben esperar hasta ocho días por un internamiento.

“No deberían esperar ahí, pero son las realidades que tenemos”, dijo un funcionario de ese hospital.

Ante consulta de La Nación, la oficina de comunicación de ese hospital indicó que el 27 de octubre había 75 pacientes en el área de emergencias con orden de ingreso a salones y que el tiempo promedio de espera era de siete días.

Direcciones médicas confirman crisis

Cuatro directores hospitalarios confirmaron la saturación en Emergencias de manera oficial, según consta en un informe de auditoría. Otros funcionarios que pidieron el anonimato también hablaron con este diario sobre la gravedad del tema.

“Están ahí esperando pasar a salón (ya sea) con un síndrome carcinoide, con el abdomen perforado, con una apendicitis aguda, con una fractura de cadera. Esperan, unos en sillas, algunos en sillones o en camas”, afirmó una autoridad de un centro de salud nacional.

Una de las personas que dirige un hospital nacional aseveró que no falta mucho para llegar a los escenarios más complicados.

“Nos queda como 10% o 20% para entrar al extremo. En el momento en el que tenga que dar RCP (reanimación cardiopulmonar) a un paciente en el piso”, lamentó el informante.

Por su parte, la dirección de un centro médico regional considera que ya alcanzaron esa situación extrema en todos los hospitales.

El informe AD-ASALUD-0084-2026 indica que durante visitas y reuniones realizadas con autoridades de los hospitales nacionales, entre el 10 y el 14 de setiembre, “se conoció la condición de plétora en los servicios de Emergencias”.

Señaló que esta situación está vinculada con una demanda asistencial superior a la capacidad resolutiva disponible en jornada ordinaria, entre otros factores.

El documento fue enviado el pasado 8 de octubre a la Gerencia Médica de la CCSS, a la Dirección Red de Servicios de Salud y a la Unidad Técnica de Listas de Espera.

A falta de camilla, esta paciente se acostó en un pasillo del Hospital de Liberia. Así lo indicó una persona que esperaba en el Servicio de Emergencias de ese centro médico. (Cortesía para La Nación/Apple Photos Clean Up)

Espera aumenta la mortalidad

Tres directores de los hospitales nacionales reconocieron lo que se vive en los servicios de urgencias.

Tannia Jiménez Umaña, directora general del Hospital Calderón Guardia, admitió ante la auditoría que Emergencias de ese centro médico llegó a niveles de sobreocupación de hasta un 200% y que el de hospitalización superó el 100%.

Durante la visita del órgano auditor, el 9 de setiembre, se registraron cerca de 40 personas a la espera de una cama para hospitalización, 13 pacientes pendientes de un procedimiento de hemodinamia y 13 usuarios más a la espera de una cirugía de reemplazo de cadera, entre otros.

“Tener a una persona con fractura de cadera esperando por días claro que aumenta la mortalidad”, advirtió la dirección de un hospital a La Nación.

Para el 24 de setiembre, las personas que se encontraban esperando en Emergencias del Hospital Calderón Guardia eran 90, según indicó la doctora Tania Jiménez al gerente médico Marvin Palma Loslalo.

Mientras, el lunes 19 de octubre había 80 pacientes que aguardaban dejar la sala de espera de Emergencias para subir finalmente a un salón.

Una fuente indicó a este diario que aunque se procura que los asegurados esperen máximo dos días, eso no siempre es posible, como ocurrió con una adulta mayor que aguardó más de tres días para ser internada.

La situación en el San Juan de Dios no es diferente. La doctora María Eugenia Villalta Bonilla, directora general, señaló a la auditoría que ese centro médico ha mantenido históricamente índices de ocupación iguales o superiores al 100%.

Para el pasado 10 de setiembre se reportaron 47 personas a la espera de una cama para hospitalización. A su vez, pacientes hospitalizados aguardaban la realización de un cateterismo.

Anteriormente, los directores Jiménez, del Calderón Guardia; Douglas Montero, del México; y María Eugenia Villalta, del San Juan de Dios, informaron de que los programas extraordinarios de Ortopedia y Hemodinamia (especialidad que realiza, entre otras cosas, los cateterismos) están suspendidas.

Lo anterior obedece a la negativa del personal médico, técnico y la falta de apoyo al Modelo Único de Pago, aprobado por la Junta Directiva de la CCSS, con el que percibirían menos dinero que el que ganaban con la Metodología CUMCAS-PIB.

Pacientes esperan sentados y acostados en el suelo por camilla en Hospital de Liberia

Montero explicó en el informe que la saturación en el Hospital México ha sido constante durante todo el 2026 y que cada día hay entre 60 y 70 personas a la espera de hospitalización.

“Aproximadamente el 80% corresponde a personas que continúan esperando desde el día anterior”, indicó.

Por su parte, Vanessa Montiel, directora del Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, Guanacaste, manifestó a La Nación que la infraestructura actual del Servicio de Emergencias resulta insuficiente para la cantidad de pacientes que requieren valoración, observación y, en muchos casos, hospitalización.

Según dijo, esto ocasiona que algunos pacientes deban permanecer más tiempo en el servicio mientras se dispone de una cama de internamiento.

En ese hospital algunos asegurados prefirieron acostarse en el suelo ante la ausencia de una camilla. Otros deben esperar en sillas de metal.

El jueves 22 de octubre, la CCSS difundió un comunicado en el que indicó que había recibido 20 sillones para que los pacientes estuvieran más cómodos mientras esperaban en emergencias.

Gerick Jiménez, encargado de la Dirección de Red de Servicios de Salud, indicó en el informe de auditoría que la saturación ocurre producto de accidentes de tránsito, siniestralidad y afectación por virus respiratorios.

Agregó que, con el fin de atender la demanda, la CCSS está enviando pacientes a otros centros médicos dentro de la red de prestación de salud. Aseguró que se activaron la modalidad de pago por resultados en diferentes unidades para poder derivar a pacientes a la atención de trauma diferido.

No obstante, una autoridad hospitalaria indicó que esa modalidad no es aceptada por los funcionarios de la Caja y que eso mantiene a los hospitales “de brazos cruzados”.

“Son montos muy bajos. Hay personal que va a ganar ¢1.000 por participar en un procedimiento quirúrgico, otros ¢3.000 o el especialista al cual se le pagarían ¢25.000 por una apendicitis aguda. Es una modalidad que nace muerta porque no se revisó lo que se estaba firmando”, aseguró el informante.

"La Nación" solicitó ingresar a los Servicios de Emergencias de los tres hospitales nacionales para conocer de cerca la sobreocupación, pero el ingreso fue negado por la CCSS. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Qué causa la sobreocupación?

La dirección de un hospital explicó que la falta de especialistas y las limitaciones de capacidad hospitalaria convierten al Servicio de Emergencias en un embudo.

Aunque los pacientes ingresan por esa vía, deben permanecer allí ante las dificultades para trasladarlos a hospitalización, asignarles una camilla, realizarles una cirugía o practicarles exámenes como tomografías.

Lo mismo explica el informe de auditoría. Dicho documento describe tres factores que inciden en la sobreocupación hospitalaria del San Juan de Dios, el México y el Calderón Guardia: insuficiencia de médicos especialistas, incremento de eventos de trauma y las limitaciones para ejecutar jornadas extraordinarias.

Según el Instituto Nacional de Seguros (INS) en el primer semestre del 2026 los accidentes de tránsito crecieron cerca de un 14% en comparación con el mismo lapso del 2025, pasando de 22.000 a 25.100 accidentes registrados.

El auditor Olger Sánchez Carrillo advirtió de que, ante esta saturación, existe el riesgo de que no se pueda brindar atención oportuna dentro de las ventanas biológicas establecidas.

“Esto se materializa cuando la falta de capacidad operativa retrasa intervenciones críticas en pacientes graves, provocando un impacto institucional que se traduce en un aumento de la morbimortalidad evitable, responsabilidades médico-legales, daño reputacional y el quebrantamiento de la misión fundamental de salvaguardar la vida humana” — Olger Sánchez, Auditor de la CCSS

Impacto en las listas de espera

La saturación en los Servicios de Emergencias impactan directamente las listas de espera. La necesidad de atender a pacientes que llegan en condición crítica, obliga a postergar intervenciones o procedimientos que estaban programados desde antes.

Actualmente, el 28% (59.841) de los 211.650 casos de espera quirúrgica de todo el país se concentra en los tres hospitales nacionales: México, Calderón Guardia y San Juan de Dios.

“(…) Como ha sido informado, convergen actualmente varios factores que están limitando la capacidad de respuesta quirúrgica del establecimiento, entre ellos la situación relacionada con la disponibilidad de personal de Anestesia, la saturación recurrente del Servicio de Emergencias y la no aceptación, a la fecha, por parte de personal Especialista y técnico de las nuevas tablas asociadas a la modalidad de Pago por Resultados”, explicó a la auditoría la directora del Calderón Guardia, Tania Jiménez.

Al cierre de este artículo, la realidad de decenas de pacientes en los servicios de Emergencias seguía siendo la misma. Ante el agobio que ello significa y la imposibilidad de encontrar una solución, una autoridad hospitalaria lanzó una advertencia.

“No quiero acostar pacientes en el piso o tener un apéndice perforado en una silla. Ya esto está atentando contra la vida. El personal de emergencias en cualquier momento entra en huelga”, aseveró.