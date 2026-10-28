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El País

‘Los pacientes se están muriendo’: Directores de hospitales confirman a ‘La Nación’ que sobreocupación en Emergencias está llegando al extremo

Un informe de auditoría exponela crisis en los hospitales San Juan de Dios, Calderón Guardia y México. No obstante, el drama de enfermos esperando, hasta por ocho días en el Servicio de Emergencias, alcanza otros centros médicos.

"Las sillas son de metal y con el aire acondicionado se ponen más frías. Esta situación es fatal", narró paciente que espera por camilla en el Hospital de Liberia.
Vestidos con pijamas de hospital, pacientes esperan por días en los servicios de emergencias antes de pasar a un salón de internamiento o a ser intervenidos. La imagen corresponde al Hospital de Liberia, sin embargo, la realidad es similar en el San Juan de Dios, Méxic, Calderón Guarida y Hospital de Heredia. Cortesía para La Nación
Fernanda Matarrita Chaves

Pacientes adoloridos y angustiados que esperan por días en una silla, un sillón o con suerte en una camilla son parte de la realidad que se vive, día a día, en el Servicio de Emergencias de varios hospitales costarricenses.

Aunque están enfermos, para decenas de ellos no hay una posibilidad inmediata de pasar a un salón de internamiento o de ser sometidos a la intervención quirúrgica que necesitan.

Algunos, ya resignados ante las prolongadas esperas, han tenido que buscar un lugar en el suelo provistos solo con una sábana que también les sirve de colchón improvisado.