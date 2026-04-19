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Editorial: Las cuestionables prácticas comerciales que mantiene Costa Rica

Un informe de EE. UU. identificó obstáculos para las exportaciones y la inversión extranjera directa en 64 socios comerciales, incluido nuestro país. Varias de las barreras señaladas tienen fundamento y podrían corregirse con relativa facilidad

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Por La Nación
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Un informe reciente de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos identificó barreras nacionales al comercio que estarían, en mayor o menor grado, afectando las exportaciones norteamericanas. (-/AFP)







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