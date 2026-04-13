Economía

Estados Unidos señala 8 acciones de Costa Rica que dificultan el comercio

Gobierno de Trump insiste en indicar obstáculos en la relación comercial con Costa Rica: impuestos, regulación agrícola y contratación pública

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Por Gustavo Ortega Campos
Mano con lupa inspecciona contenedores de carga junto a un reloj de arena, símbolo de barreras comerciales, regulaciones e impacto en el comercio entre Estados Unidos y Costa Rica
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) identificó ocho barreras que, según su criterio, afectan el comercio bilateral con Costa Rica, incluyendo impuestos, regulaciones de importación y condiciones en contratación pública. Imagen con fines ilustrativos. (Shutterstock /Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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