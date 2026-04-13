Estados Unidos señala 8 acciones de Costa Rica que dificultan el comercio

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) identificó ocho barreras que, según su criterio, afectan el comercio bilateral con Costa Rica, incluyendo impuestos, regulaciones de importación y condiciones en contratación pública. Imagen con fines ilustrativos.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) enlistó ocho barreras que, a su criterio, Costa Rica mantiene en la relación comercial bilateral.

El pasado 31 de marzo, la USTR publicó el Informe de Estimación del Comercio Nacional sobre Barreras al Comercio Exterior 2026 (NTE, por sus siglas en inglés), en el que identifica obstáculos relevantes para las exportaciones y la inversión extranjera directa (IED) de Estados Unidos en 64 socios comerciales, incluido Costa Rica.

Varios de estos reclamos no son nuevos, ya se habían señalado en el 2025 por el gobierno de Donald Trump, cuando Costa Rica indicó que los atendería.

Entre los puntos más sensibles están los impuestos a las bebidas alcohólicas, las reglas para importar productos como frijoles, papas y cebollas, y las condiciones en licitaciones públicas.

También se mencionan preocupaciones sobre propiedad intelectual, normas laborales y algunos requisitos que complican la entrada de productos al mercado.

El país norteamericano es nuestro principal socio comercial. Uno de los elementos que da contexto al informe es el déficit comercial de Estados Unidos con Costa Rica.

Según la USTR, durante el 2025 ese déficit alcanzó los $3.700 millones, impulsado por un mayor volumen de importaciones desde Costa Rica frente a las exportaciones estadounidenses.

Sin embargo, los datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) lo coloca en $1.473,5 millones.

Este dato se vuelve particularmente relevante en momentos en que ambos países sostienen negociaciones comerciales bilaterales iniciadas en mayo del año pasado, tras la imposición de aranceles recíprocos por parte de la administración Trump en abril.

En ese escenario, el informe funciona como una hoja de ruta de los temas que Washington busca corregir o renegociar.

La Nación solicitó sus valoraciones al Ministerio de Comercio Exterior (Comex), pero al cierre de este artículo no se había recibido respuesta.

La USTR debe presentar este informe anualmente al presidente Trump, al Comité de Finanzas del Senado y a los comités pertinentes de la Cámara de Representantes, con un inventario de las principales barreras que afectan el comercio exterior estadounidense.

El documento incluye obstáculos relacionados con:

Productos agrícolas y propiedad intelectual

Inversión extranjera directa (IED)

Comercio electrónico

El NTE se basa en información recopilada por la USTR, los departamentos de Agricultura, Comercio y Estado de EE. UU., así como otras agencias federales.

A continuación, las principales barreras señaladas:

⇒ Impuesto a las bebidas alcohólicas

El informe subrayó que Costa Rica aplica un impuesto selectivo de consumo (ISC) a las bebidas espirituosas, calculado según el contenido de alcohol por litro, con tres tarifas diferenciadas.

La tasa más alta se aplica a licores con más del 30% de alcohol por volumen (abv). Según el informe, esto afecta principalmente a productos importados, que suelen tener graduaciones cercanas al 40%, mientras que los locales se comercializan al 30%.

Además, los importadores deben pagar el impuesto antes de que su producto sea liberado de aduanas, mientras que los productores nacionales tienen hasta 15 días después del cierre del mes.

⇒ Frijoles bajo lupa

Definida como una barrera técnica al comercio, el informe hace referencia a un reglamento técnico del 2004 que establece estándares y grados de calidad arbitrarios para los frijoles negros y rojos, basados en métodos de medición arcaicos y no científicos, como presionar los frijoles cocidos con los dedos.

Esto, según la industria estadounidense, provoca rebajas de precio o rechazo de envíos al no cumplir con estos tiempos de cocción preestablecidos.

“A pesar de que existen estudios que demuestran que los tiempos de cocción del frijol seco pueden variar significativamente, el reglamento establece que los frijoles de Grado 1 (máxima calidad comercial) deben cocerse satisfactoriamente en un máximo de 95 minutos, y los de Grado 2 (de menor tamaño y grano quebrado) en un máximo de 126 minutos“, según el informe.

⇒ Permisos tardíos

Estados Unidos precisó retrasos en la emisión de permisos de importación por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), especialmente en productos sensibles como papas frescas y cebollas durante el periodo de cosecha o tras crisis en el suministro local.

Estos atrasos generan dificultades logísticas entre los importadores costarricenses y los exportadores estadounidenses.

Tras el cierre del mercado costarricense a las papas de consumo estadounidenses desde el 2013, el MAG confirmó la reapertura de las importaciones en mayo del 2025.

Además hace referencia a que el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) y el MAG mantienen reuniones bilaterales frecuentes para discutir los procedimientos regulatorios para la importación y exportación de nuevos productos.

⇒ Registro de instalaciones y productos

Costa Rica exige, desde el 2016, requisitos de registro para productos de origen animal como lácteos, mariscos, cordero y huevos que el USTR considera excesivos, al requerir información extensa y sensible.

Para la entidad estadounidense, provoca obstáculos en la introducción de nuevos productos al mercado costarricense.

En mayo del 2025, Costa Rica acordó un procedimiento simplificado para registrar instalaciones y productos lácteos estadounidenses. Hasta el 14 de enero pasado, se habían autorizado 43 plantas.

⇒ Contratación pública

El informe plantea que las empresas estadounidenses denuncian que el sector privado se encuentra, en ocasiones, en desventaja en las licitaciones públicas cuando compite contra las compañías estatales costarricenses, tanto en el sector de seguros como en el de tecnologías de la información y las comunicaciones.

El informe cuestionó la adjudicación directa permitida por la legislación, cuando se justifica como uso eficiente de fondos públicos.

⇒ Protección de la Propiedad Intelectual

Aunque Costa Rica salió de la Lista de Vigilancia en el 2020, la USTR recalcó que aún debe demostrar la efectividad de su sistema.

El NTE advirtió de que el Gobierno de Costa Rica no ha publicado sus informes sobre el uso de software sin licencia en instituciones gubernamentales.

Además, Estados Unidos ha instado a Costa Rica a reforzar la aplicación de la ley para frenar la piratería en línea, abordar los engorrosos procesos de medidas fronterizas y utilizar de manera efectiva la autoridad de oficio contra productos falsificados y pirateados.

⇒ Otras políticas ajenas al mercado

El informe señala que Costa Rica no impone medidas suficientes contra las políticas y prácticas ajenas al mercado (NMPP, por sus siglas en inglés) con el fin de aislar a los mercados de Estados Unidos y Costa Rica de distorsiones y garantizar una relación comercial justa y segura.

Además, indica que no existe un acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos para abordar estas distorsiones.

⇒ Trabajo y competencia desleal

Estados Unidos tiene inquietudes respecto a la legislación de Costa Rica relacionada con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente, incluso en lo que respecta a un entorno de trabajo seguro y saludable.

El país norteamericano manifiesta preocupación en cuanto al cumplimiento y la aplicación de la normativa laboral (labor law enforcement).

El NTE revela que Costa Rica no cuenta con una prohibición sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. Por lo tanto, dichos bienes pueden ingresar y competir en el mercado costarricense.

En conjunto, esta distorsión puede suprimir artificialmente los costos, incluidos los laborales, otorgando a ciertos bienes y servicios exportados o comercializados en Costa Rica, una ventaja desleal.