Quesos, leches y helados: las 43 plantas de Estados Unidos que ya pueden vender en Costa Rica

El queso es el principal derivado que elaboran las plantas lácteas de Estados Unidos autorizadas por Senasa para exportar a Costa Rica.

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) autorizó, en los últimos ocho meses, 43 plantas lácteas de Estados Unidos, como parte de la agilización de los trámites para garantizar la venta de sus productos en Costa Rica, una vez aprobados todos los requisitos.

Dichas aprobaciones traen consigo decenas de marcas, que son producidas por las plantas autorizadas. El queso es el principal producto que elaboran estas empresas de acuerdo con la verificación que realizó este diario en sus respectivos sitios web.

La primera planta, aprobada el 28 de mayo del 2025 fue Dairi Concepts LP, calificada como la cooperativa láctea más grande de Estados Unidos. Posteriormente, de acuerdo con los datos que Senasa remitió a La Nación, se sumaron otras tres plantas de esta cooperativa.

Entre las marcas que comercializan estas compañías se encuentran algunas premiadas a nivel internacional y en Estados Unidos.

A continuación, en el siguiente cuadro se indican las 43 plantas aprobadas para exportar sus productos a Costa Rica. La lista incluye las industrias lácteas autorizadas hasta el 14 de enero, de acuerdo con la información de Senasa.

La información incluye las marcas de productos lácteos que distribuyen, entre los que destacan quesos, leches, mantequillas y helados.

Entre las marcas se encuentran Great Lakes Cheese, Parmp Plus, Alta Dena, Breakstone’s, Borden, Blue Bunny, Byrne Dairy, Dannon, Rothenbühler, Land O Lakes y Gossner, entre otras.

Los productos lácteos son elaborados por empresas y cooperativas, que en algunos casos han logrado reconocimientos en Estados Unidos y a nivel internacional. En la mayoría de los casos tienen trayectoria de varias décadas en el mercado.

Entre estas se encuentran: Wells Enterprises, Inc.; Great Lakes Cheese Co.; Inc., West Point Dairy Products, LLC; Alamance Foods, Inc.; Byrne Dewitt; Dannon Co West Jordan; Rothenbühler Cheesemakers, Inc. e Imperia Foods–Fall Creek dba Schuman Cheese y Land O’Lakes.

La aprobación de las 43 plantas coincide con el fin del proceso de desgravación a las importaciones de lácteos establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta).

Desde el 1.º de enero del 2025, estos productos procedentes del país norteamericano tienen una tarifa de 0%.

A consecuencia de estas disposiciones, las importaciones de los lácteos procedentes de Estados Unidos crecieron un 17,8% en 2025, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), acumulados a noviembre pasado.

Las importaciones de lácteos se ubicaron en $69,6 millones; los quesos representaron el 75% de ese total.

El DR-Cafta entró en vigencia en Costa Rica el 1.º de enero del 2009. Sin embargo, el acuerdo estableció una desgravación arancelaria total para los productos lácteos a un plazo de 20 años a partir del 2006.

Al principio, estos productos tenían que pagar un impuesto fijo del 66% para entrar al país. Pero a partir del 2016, la historia cambió: cada año, el arancel empezó a bajar el 6,6%.

Así, tras diez años de rebajas constantes, a partir del 2025 estos artículos ya entran totalmente libres de impuestos.