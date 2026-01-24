Economía

Quesos, leches y helados: las 43 plantas de Estados Unidos que ya pueden vender en Costa Rica

¿Cuáles son las nuevas marcas de quesos y helados de Estados Unidos en Costa Rica? Conozca la lista de las 43 plantas autorizadas por Senasa tras el fin de los aranceles

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Consumidora revisa queso importado de Estados Unidos en supermercado de Costa Rica tras autorización de plantas lácteas por Senasa
El queso es el principal derivado que elaboran las plantas lácteas de Estados Unidos autorizadas por Senasa para exportar a Costa Rica. (Shutterstock /Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
lácteosPlantas lácteos de Estados UnidosSenasaImportación de lácteos
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.