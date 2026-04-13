Economía

Empresas de Estados Unidos señalan que, en Costa Rica, el sector privado queda en desventaja cuando compite con empresas estatales en las licitaciones

Gobierno de Trump señaló que los procesos de contratación pública en Costa Rica dejan a las empresas privadas en desventaja

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Por Gustavo Ortega Campos
Banderas de Estados Unidos y Costa Rica unidas por un candado, símbolo de tensiones comerciales y barreras en contratación pública entre ambos países.
La relación comercial entre Estados Unidos y Costa Rica enfrenta cuestionamientos por parte de autoridades estadounidenses, que señalan la contratación pública y la participación de empresas estatales como posibles barreras en licitaciones. (Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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