Economía

Impuesto a bebidas alcohólicas en Costa Rica bajo la lupa de Estados Unidos

El tratamiento fiscal a los licores en Costa Rica genera cuestionamientos desde Washington, según el informe comercial más reciente

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Por Gustavo Ortega Campos
Bebidas alcohólicas en botellas y copas representan el impuesto selectivo de consumo en Costa Rica, cuestionado por Estados Unidos por afectar importaciones según el contenido de alcohol.
El impuesto selectivo de consumo que alplica Costa Rica a las bebidas alcohólicas es señalado por Estados Unidos como una posible barrera al comercio, (Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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