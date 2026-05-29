Editorial

Editorial: El crimen organizado ya desafía abiertamente al Estado costarricense

El reciente asesinato del oficial Gerson Rosales refleja hasta qué punto los narcotraficantes han ganado poder en numerosos territorios del país. Su homicidio fue un clarísimo mensaje de intimidación a policías, fiscales, jueces y ciudadanos

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Por La Nación
Funeral de Gerson Rosales
Los funerales del oficial Gerson Rosales, en Bribri de Talamanca, tuvieron lugar el pasado 15 de mayo. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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