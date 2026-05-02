Editorial

Editorial: ¿Mayoría de mujeres, más derechos? La prueba real empieza ahora en la Asamblea

La representación femenina constituye un avance, pero no sustituye la voluntad política, ni garantiza por sí misma la igualdad sustantiva. Cuando aumenta la presencia de mujeres en espacios de decisión, crecen las probabilidades de que temas históricamente relegados ingresen en la agenda pública

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Por La Nación
Elección y cambio de Directorio legislativo para el periodo 2026-2027
Sesión solemne de la Asamblea Legislativa este 1.° de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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