Editorial

Editorial: El contundente mensaje de la Unión Europea sobre el TSE y la democracia costarricense

Un informe de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea ratificó la solidez del TSE y expuso múltiples acciones para erosionarlo. Sus conclusiones, basadas en mes y medio de observación directa, dejan ver una campaña de desprestigio orquestada políticamente

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Por La Nación
Tribunal Supremo de Elecciones Escrutinio
Las votaciones se desarrollaron “de manera organizada y pacífica” y los resultados preliminares se divulgaron de manera “eficiente y transparente”, al punto de que a medianoche del domingo 1.° de febrero ya se contaba con el 90% de ellos, indica el informe de expertos de la UE. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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