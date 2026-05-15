Misión de la Unión Europea en Costa Rica señala ataques al TSE desde páginas y grupos afines al gobierno

Una misión de la Unión Europea destacó el trabajo del TSE en las elecciones en Costa Rica.

Una Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea detectó, en Costa Rica, un flujo constante de “mensajes destinados a socavar la confianza” en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la integridad de las elecciones, “principalmente en páginas y grupos afines al gobierno”.

El informe fue presentado el miércoles 29 de abril en la sede central del TSE, en presencia de los magistrados electorales, del embajador de la Unión Europea (UE) en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereu; y de autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Los expertos identificaron el uso de etiquetas como #NoConfíoEnElTSE, afirmaciones sobre un supuesto intento de “golpe de Estado” o la existencia de una “ley mordaza” contra el entonces presidente Rodrigo Chaves. El monitoreo de la Unión Europea determinó que la interacción con estas narrativas alcanzó sus puntos más altos tras declaraciones públicas del mandatario o de miembros de su gabinete que cuestionaron la transparencia de la autoridad electoral.

“El monitoreo de medios de la propia Unión Europea ‘identificó cientos de páginas afines al Gobierno que difundían estas narrativas y socavaban la confianza en el proceso electoral y en las instituciones’”, dice el informe.

La misión de la UE emitió una serie de recomendaciones sobre el proceso electoral costarricense. (TSE/Cortesía)

El documento refirió hallazgos del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina sobre una actividad sofisticada de cuentas coordinadas de tipo trol. Estas acciones amplificaron ataques personales y distorsionaron el debate político en línea. Según el informe, se afectó la capacidad de los votantes para formar opiniones libres de interferencias manipuladoras.

“Aunque al inicio de su mandato el presidente Chaves había elogiado al TSE, posteriormente lo criticó (…) cuestionó la imparcialidad del TSE y afirmó que la institución intentaba censurarlo”, dice el informe.

La misión de la UE citó como ejemplo de desinformación posterior a los comicios un titular del medio Trivisión. Los observadores calificaron la publicación como engañosa por basarse en una interpretación errónea de las conclusiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y señalaron que este hecho provocó una nueva oleada de ataques contra el TSE por supuestas irregularidades en las actas.

Sobre la entonces candidata presidencial oficialista, Laura Fernández, el documento señala que adoptó una postura “menos confrontativa”, aunque durante su paso como ministra de Planificación y aspirante presidencial “realizó declaraciones públicas que sugerían que la autoridad electoral mostraba sesgos contra su movimiento político”.

Laura Fernández fue ministra de la Presidencia y de Planificación en el gobierno de Rodrigo Chaves. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

El documento resaltó “la respuesta” del TSE ante los ataques. “Respondió a las acusaciones defendiendo la credibilidad de la institución (...). La respuesta más consistente del TSE ante estas críticas fue priorizar la transparencia”, resaltó el informe.

Beligerancia política

El informe de la UE también reconoció las reglas sobre la neutralidad del Estado y la beligerancia política como “un principio constitucional fundamental en Costa Rica (...), garantía esencial de la integridad y equidad del proceso electoral”.

Según el documento, la decisión del TSE de extender las prohibiciones existentes sobre el uso de recursos públicos a las plataformas digitales, bajo administración del Poder Ejecutivo, forma parte de la “competencia exclusiva y obligatoria para interpretar el derecho electoral”

En diciembre pasado, 21 diputados salvaron a Rodrigo Chaves del levantamiento de la inmunidad por supuesta beligerancia política. (Jose Cordero/José Cordero)

“La solicitud del levantamiento de la inmunidad presidencial, frente a las denuncias de beligerancia contra el entonces presidente Chaves, fue “de conformidad con los requisitos constitucionales”, subrayó la misión europea.

El documento reseñó que la justicia electoral costarricense está “en consonancia con los estándares internacionales y las buenas prácticas”, y que “el sistema prevé garantías del debido proceso”.

El expresidente Rodrigo Chaves cuestionó en múltiples ocasiones "la neutralidad" del TSE con su movimiento político. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Recomendaciones

Algunas de las principales recomendaciones del informe de la MEE, destaca: