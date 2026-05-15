Política

Misión de la Unión Europea en Costa Rica señala ataques al TSE desde páginas y grupos afines al gobierno

La misión europea también se refirió al proceso de levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves y giró una serie de recomendaciones. Conozca qué dice el informe

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Tribunal Supremo de Elecciones Escrutinio
Una misión de la Unión Europea destacó el trabajo del TSE en las elecciones en Costa Rica. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSEgobiernoRodrigo ChavesElecciones 2026Unión Europea
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.