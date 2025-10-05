Política

TSE endurece controles sobre las encuestas de intención de voto para las elecciones; conozca los cambios

Reforma exige a las encuestadoras hacer distinciones claras entre encuestas probabilísticas y sondeos

Por Sebastián Sánchez
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) endureció los controles sobre las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones del 2026. Uno de los principales cambios es que ahora las encuestadoras deberán deberán identificar a las personas que financiaron los estudios de opinión y detallar minuciosamente cómo los elaboraron. En caso de incumplir, se suspenderá el registro que permite difundir resultados en campaña.
