TSE aclara qué pasará ahora con denuncias de beligerancia contra Rodrigo Chaves

El presidente Rodrigo Chaves asistió, el pasado 14 de noviembre, a una audiencia en el Congreso para referirse al levantamiento de su inmunidad.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aclaró que el proceso abierto por presunta beligerancia política contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, permanecerá suspendido de forma temporal hasta el 8 de mayo de 2026, fecha en la que se retomará el trámite correspondiente.

En la práctica, esto significa que mientras Chaves se mantenga en el cargo, la investigación no avanzará.

Este martes 16 de diciembre, la Asamblea Legislativa rechazó el levantamiento del fuero de inmunidad del mandatario.

El Congreso no alcanzó la mayoría calificada de 38 diputados a favor de desaforar al presidente: faltaron tres apoyos.

Los votos a favor del levantamiento de la inmunidad fueron 35 en total: 16 de Liberación Nacional (PLN); seis del Frente Amplio (FA), cuatro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), seis independientes, dos del Partido Liberal Progresista (PLP) y uno de Progreso Social Democrático (PPSD).

Salvaron al mandatario ocho del PPSD, cinco legisladores del PUSC, los seis integrantes del Partido Nueva República (PNR), así como el independiente Gilberth Jiménez y la liberacionista Carolina Delgado.

Ratifican competencia

Proceso contra Rodrigo Chaves se reiniciará en mayo próximo, cuando deje el cargo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El TSE destacó que se ratificó su competencia para investigar y sancionar el delito de beligerancia política, tanto en la admisión del caso en la comisión especial del Congreso que analizó la solicitud, como en el informe de mayoría, el criterio de Servicios Técnicos y la votación realizada este martes.

“(El TSE) respeta la decisión política del Poder Legislativo, la cual, a diferencia de la valoración técnico-jurídica de los jueces electorales, puede incorporar otro tipo de consideraciones de coyuntura y conveniencia", finalizó el órgano electoral.