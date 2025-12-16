Política

TSE aclara qué pasará ahora con denuncias de beligerancia contra Rodrigo Chaves

Por tres votos, la Asamblea Legislativa no alcanzó la mayoría calificada para desaforar al presidente

Por Sebastián Sánchez
Rodrigo Chaves en audiencia sobre levantamiento de inmunidad
El presidente Rodrigo Chaves asistió, el pasado 14 de noviembre, a una audiencia en el Congreso para referirse al levantamiento de su inmunidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







TSERodrigo ChavesInmunidad presidencialbeligerancia política
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

