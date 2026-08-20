Editorial

Editorial: La Sala Constitucional no necesita premios, pero este llega en un momento crucial

El máximo galardón otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa reconoce los aportes de la Sala IV de Costa Rica a la libertad de expresión. La solidez y visión de su jurisprudencia en la materia está entre las más relevantes del hemisferio

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Por La Nación
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció fallos de la Sala Constitucional relacionados con libertad de prensa, acceso a información y pluralismo informativo.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció fallos de la Sala Constitucional relacionados con libertad de prensa, acceso a información y pluralismo informativo. (Sala Constitucional /Cortesía)







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