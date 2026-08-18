Sala Constitucional gana el Gran Premio Chapultepec de la SIP por fallos sobre libertad de expresión y pluralismo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció fallos de la Sala Constitucional relacionados con libertad de prensa, acceso a información y pluralismo informativo.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció este martes 18 de agosto que otorgará el Gran Premio Chapultepec 2026 a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica por sus fallos relacionados con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural e independiente.

La organización destacó resoluciones de la Sala IV que protegieron a periodistas ante actos de hostigamiento y restricciones impuestas por autoridades gubernamentales durante conferencias de prensa. También mencionó la sentencia que anuló el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión al considerar que comprometía el pluralismo informativo y el interés público.

Según la SIP, las decisiones emitidas por la Sala Constitucional durante los últimos años han reafirmado garantías para el ejercicio del periodismo y han establecido precedentes en materia de libertad de expresión.

Pierre Manigault, presidente de la SIP, afirmó que las resoluciones muestran el papel de una justicia independiente en la protección de la libertad de prensa y del derecho de los ciudadanos a recibir información.

“Las decisiones de la Sala Constitucional de Costa Rica constituyen un ejemplo del papel fundamental que desempeña una justicia independiente en la protección de la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Su jurisprudencia demuestra que la defensa de estas libertades es indispensable para preservar el Estado de Derecho y la democracia”, manifestó Manigault.

La Sala Constitucional recibirá el reconocimiento durante la 82.ª Asamblea General de la SIP, que se realizará en octubre en Bogotá. (Rafael Pacheco Granados)

Carlos Lauria, director ejecutivo de la SIP, afirmó que el premio tiene un significado especial para la organización.

“En un contexto regional marcado por el declive democrático, el avance del autoritarismo y una creciente polarización, los fallos de la Sala IV en defensa de periodistas, del pluralismo informativo y del derecho ciudadano a la información trascienden las fronteras de Costa Rica. Sus resoluciones son una suerte de faro para la libertad de expresión en las Américas y un recordatorio del papel decisivo de una justicia independiente en la defensa de la democracia”, señaló Lauria.

La SIP también señaló otros precedentes de la Sala IV que rechazaron mecanismos de presión indirecta contra medios de comunicación y reafirmaron la obligación de las instituciones públicas de respetar el libre flujo de información.

Manigault agregó que el reconocimiento busca destacar la actuación de la Sala Constitucional en relación con los principios de la Declaración de Chapultepec.

“En momentos en que la libertad de prensa enfrenta crecientes presiones en distintos países de la región, la independencia de los tribunales y su capacidad para garantizar derechos fundamentales adquieren una importancia aún mayor. Con este premio queremos reconocer una actuación institucional que encarna los principios de la Declaración de Chapultepec y constituye un referente para todo el hemisferio”, indicó.

La ceremonia de entrega del Gran Premio Chapultepec 2026 se realizará durante la 82.ª Asamblea General de la SIP, programada del 22 al 25 de octubre de 2026 en Bogotá, Colombia.

Entre quienes recibieron anteriormente este reconocimiento figuran el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ); Martin Baron, exdirector ejecutivo de The Washington Post; el Reporters Committee for Freedom of the Press; Alberto Ibargüen, expresidente y CEO de la Fundación Knight; la jurista colombiana Catalina Botero; el escritor Mario Vargas Llosa; el defensor de derechos humanos José Miguel Vivanco y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También lo recibieron los periodistas estadounidenses Anthony Lewis y Arthur O. Sulzberger. En 2025, el premio fue concedido a la Fundación Thomson Reuters.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Según la información suministrada por la organización, está integrada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.