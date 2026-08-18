El País

Sala Constitucional gana el Gran Premio Chapultepec de la SIP por fallos sobre libertad de expresión y pluralismo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció fallos de la Sala Constitucional relacionados con libertad de prensa, acceso a información y pluralismo informativo

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Por Jailine González Gómez
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció fallos de la Sala Constitucional relacionados con libertad de prensa, acceso a información y pluralismo informativo.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció fallos de la Sala Constitucional relacionados con libertad de prensa, acceso a información y pluralismo informativo. (Sala Constitucional /Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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