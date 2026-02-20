Editorial

Editorial: La espiral de inestabilidad en Perú

Nueve presidentes en diez años son a la vez síntoma y resultado de profundos problemas políticos. El colapso de los partidos, el personalismo y la corrupción alimentan una peligrosa ingobernabilidad

EscucharEscuchar
Por La Nación
José María Balcázar recibió 60 votos.
José María Balcázar fue designado por los legisladores como presidente interino de Perú. A sus 83 años, se convirtió en el noveno mandatario en una década y en el más viejo en la historia republicana del país. (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialPerúJosé Jeríingobernabilidadeconomía peruanaJosé María Balcázar
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.