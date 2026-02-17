Perú y su cifra récord de presidentes en una década: ¿Quiénes han sido los líderes destituidos?

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí, por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo tras un juicio político.

Lima, Perú. Perú vive una inestabilidad política desde hace una década que este martes alcanzó un nuevo récord cuando el Congreso destituyó al presidente interino José Jerí, el séptimo jefe de Estado desde 2016.

La estadística demuestra que la presidencia peruana devino en un trabajo de alto riesgo en la última década. En ese lapso, solo uno de siete mandatarios completó su período.

El nombre del octavo presidente se conocerá este miércoles cuando el Congreso elija a su nuevo jefe, quien automáticamente se convertirá en mandatario encargado en reemplazo de Jerí. Gobernará hasta julio, tras las elecciones generales de abril.

El origen de la inestabilidad se remonta a los comicios de 2016, cuando estalló un choque de poderes entre un Legislativo fuerte y un Ejecutivo débil, situación que se mantiene debido a la fragmentación y falta de consenso político.

El capítulo más reciente lo protagonizó Jerí, destituido este martes y quien estuvo en el cargo desde el 10 de octubre. En ese entonces era jefe del Congreso y asumió la presidencia interina tras la destitución de Dina Boluarte.

Del grupo de siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso, dos renunciaron antes de correr la misma suerte y solo uno completó su mandato interino.

Kuczynski, forzado a renunciar

La crisis empezó en el gobierno de derecha de Pedro Pablo Kuczynski, elegido en julio de 2016 por cinco años tras derrotar en una apretada elección a la populista Keiko Fujimori.

Durante ese quinquenio, Fujimori tuvo mayoría absoluta en el parlamento y forzó la renuncia de Kuczynski en marzo de 2018, en vísperas de que el Congreso lo destituyera por el escándalo de Odebrecht. Gobernó 20 meses.

Vizcarra, destituido en 2020

Martín Vizcarra, vicepresidente de Kuczynski, asumió el poder en marzo de 2018 para completar un mandato previsto hasta julio de 2021. Heredó la enemistad del fujimorismo.

El 10 de noviembre de 2020, el Congreso lo destituyó en un juicio político por “incapacidad moral permanente”, un artículo constitucional que le permite al parlamento cesar al mandatario. Estuvo 32 meses en el poder.

Merino, el breve

La caída de Vizcarra llevó al poder al entonces jefe del Congreso, Manuel Merino, quien permaneció cinco días al frente del país. Renunció tras violentas protestas que dejaron dos muertos.

Sagasti, la excepción

Tras la dimisión de Merino, el parlamento eligió al centrista Francisco Sagasti como presidente de transición con el fin de aplacar la ira en las calles. Es el único que completó un mandato de ocho meses hasta julio de 2021 luego de las elecciones de ese año.

Castillo, destituido

Pedro Castillo, el maestro de escuela de origen campesino, cuya presidencia de 2021 a 2026 se vislumbraba como una reivindicación de los peruanos pobres y excluidos, acabó destituido en diciembre de 2022 por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.

Sin mayoría parlamentaria y con un congreso controlado por la derecha, Castillo ejerció solo 17 meses. Su remoción desató protestas con medio centenar de muertos.

Boluarte, destituida

La vicepresidenta de Pedro Castillo, Dina Boluarte, lo reemplazó. La única mujer mandataria de Perú fue removida del cargo el 10 de octubre pasado por el mismo Congreso que la encumbró. Fue presidenta 34 meses.

Su destitución, que ocurrió tras un juicio político en el que se alegó su incapacidad para el cargo, se produjo en medio de masivas protestas por una ola de inseguridad y extorsiones en el país.