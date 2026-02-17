El Mundo

Perú y su cifra récord de presidentes en una década: ¿Quiénes han sido los líderes destituidos?

El Congreso de Perú dará a conocer a su octavo mandatario tras la destitución de José Jerí; cara a las elecciones presidenciales

Por AFP
Los fiscales peruanos informaron el 13 de febrero de 2026 que habían iniciado una investigación por presunto tráfico de influencias contra el presidente interino José Jeri por la contratación irregular de nueve mujeres en su administración. (Foto de CONNIE FRANCE / AFP)
El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí, por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo tras un juicio político. (CONNIE FRANCE/AFP)







PerúDestituciónPresidenteJosé Jerí
