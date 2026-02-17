El Mundo

Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí

Jerí, el séptimo jefe de Estado peruano en 10 años, fue removido del cargo al que accedió como presidente del Congreso en octubre.

Por AFP
Nuevo presidente de Perú, José Jerí, se reúne con los alcaldes de Lima para enfocarse en la seguridad ciudadana.
José Jerí asumió la presidencia en octubre de 2025. (El Comercio/El Comercio Perú GDA)







