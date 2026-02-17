El Mundo

Congreso de Perú debate la destitución del presidente interino José Jerí

Debate genera opiniones entre los ciudadanos peruanos, ante la posible sétima destitución presidencial en diez años.

Por AFP
Nuevo presidente de Perú, José Jerí, se reúne con los alcaldes de Lima para enfocarse en la seguridad ciudadana.
El presidente interino de Perú , José Jerí,es investigado por 2 supuestos delitos.







AFP

AFP

