Presidente interino peruano Balcázar recibe críticas por declaraciones sobre relaciones sexuales de menores

Organizaciones feministas y derechos humanos no guardaron silencio ante sus preocupaciones del nuevo mandatario interino, el octavo en diez años.

Por AFP
José María Balcázar recibió 60 votos.
José María Balcázar recibió 60 votos. (HANDOUT/AFP)







