Editorial

Editorial: La democracia que sostiene los derechos de las mujeres

Los derechos de las mujeres siguen siendo un proceso histórico en disputa permanente: no son irreversibles; siempre estarán en riesgo. El desafío actual no consiste únicamente en conquistar nuevas garantías, sino en sostener las ya alcanzadas frente a retrocesos nacionales y globales

EscucharEscuchar
Por La Nación
Mujer, mujeres de distintas edades, de espaldas, en ropa deportiva
En materia de derechos de las mujeres, en Costa Rica se observan simultáneamente avances institucionales y desigualdades persistentes. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialDía de la Mujer8 de marzoDía Internacional de las Mujeresderechos de las mujeresEstado social y democrático de derechodemocracia
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.