Rodrigo Chaves afirma que no respeta a la Sala Constitucional ni el fallo que anuló subasta de frecuencias

El presidente Rodrigo Chaves se refirió este miércoles al fallo de la Sala Constitucional que anuló la subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el gobierno, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial.

El mandatario Rodrigo Chaves criticó este miércoles el fallo que anuló la subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el gobierno. Al respecto, afirmó que no tiene respeto por la resolución ni por la Sala Constitucional; sin embargo, manifestó que acatará lo que establece la ley.

La declaración la hizo en conferencia de prensa, cuando corrigió a la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes.

“Nosotros, como respetuosos que somos de los diferentes poderes de la República…”, dijo Bogantes antes de ser interrumpida por Chaves.

“No me diga que yo respeto a la Sala IV, porque le considero una falta de respeto suya hacia mí decir que nosotros respetamos a la Sala IV. La tenemos que obedecer, pero respetarla no”, le dijo Chaves a Bogantes.

El presidente agregó que hablar de “respeto” hacia la Sala ha sido un discurso recurrente de administraciones anteriores, mencionando expresamente a los exmandatarios Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís y Laura Chinchilla. Calificó eso como “la hipocresía más grande”.

“Este fallo yo no lo respeto. No tiene nada que ver. Y perdón que la corrija, porque esa hablada es lo que tiene mal a este país”, continuó corrigiendo a Bogantes.

El mandatario, además, indicó que desde el gobierno consideran el fallo “desastroso y repudiable”.

Añadió que no tomarán medidas de fuerza y que harán lo que la ley demande, aunque “despreciando este fallo”. En esa línea, afirmó: “Respetamos al pueblo de Costa Rica y vamos a hacer lo que la ley nos obligue”.

Nuevo concurso

Este miércoles, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, informó que el gobierno presentará un nuevo concurso para regular la renovación de frecuencias de radio y televisión.

La ministra aseguró que el fallo, emitido el viernes 27 de febrero, confirma que el mecanismo adecuado para asignar y renovar frecuencias es el concurso público, y no la prórroga automática.

Bogantes explicó que el gobierno tiene tres meses para publicar un nuevo concurso.

La decisión de la Sala IV dejó sin efecto el proceso promovido por el Gobierno y ejecutado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), tras declarar con lugar un recurso de amparo presentado por un ciudadano de Cartago.

Bogantes afirmó que la sentencia establece tres puntos clave:

La vía legal para otorgar frecuencias es el concurso público .

. No procede la renovación automática de concesiones.

de concesiones. El precio por el uso del espectro debe formar parte de la discusión.

A la vez, cuestionó que cerca de 100 solicitudes de prórroga por 20 años adicionales fueran presentadas por empresas de comunicación, y afirmó que más de 80 ya habían sido rechazadas por el Tribunal Contencioso Administrativo.