Gobierno de Rodrigo Chaves presentará nuevo concurso para renovar frecuencias tras fallo de la Sala Constitucional

Sala IV anuló la subasta de frecuencias de radio y televisión el viernes 27 de febrero.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, informó que el Gobierno presentará un nuevo concurso para regular la renovación de frecuencias de radio y televisión, luego de que la Sala Constitucional anulara la subasta impulsada por el Ejecutivo.

El mandatario aseguró que el fallo, emitido el viernes 27 de febrero, confirma que el mecanismo adecuado para asignar y renovar frecuencias es el concurso público, y no la prórroga automática.

“Consideramos este fallo desastroso y repudiable”, indicó en conferencia de prensa.

Noticia en desarrollo.