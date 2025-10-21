Editorial

Editorial: La comunidad que hizo lo que el resto de Costa Rica no

En medio de tantas malas noticias, reconforta saber que la solidaridad aún existe y es una fuerza poderosa. Desde julio, cuáqueros de Monteverde les dan techo, ropa, comida y hasta una mesada a seis familias extranjeras deportadas a Costa Rica por la administración Trump

Por La Nación
Migrantes en Monteverde
En medio del abandono que sufren estos migrantes, la comunidad cuáquera de Monteverde les ofreció un lugar desde donde empezar de nuevo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







