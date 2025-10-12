Revista Dominical

Perseguido en Rusia, deportado por Trump, acogido por los cuáqueros en Costa Rica

German Smirnov huyó de su natal Rusia en mayo del 2024 junto a su esposa Anastasia y su hijo Timur; 14 meses después, viven en las montañas de Monteverde

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
Migrantes en Monteverde
German Smirnov, originario de Rusia, muestra un video del día que celebraron el cumpleaños número seis de su hijo Timur cuando estaban recluidos en el Catem, en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá. Ahora, él y su familia viven en Monteverde, donde fueron acogidos por los cuáqueros de esa localidad. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MigraciónCATEMEstados UnidosRusiaCuáquerosCuáqueros de Monteverde
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.