Cuáqueros claman por el bienestar de personas deportadas

La Sociedad Religiosa de los Amigos (“Cuáqueros”) de Monteverde desea expresar su preocupación por el bienestar y los derechos humanos de las personas que fueron extraditadas forzosamente de Estados Unidos y que se encuentran detenidas en Costa Rica.

Hace 75 años, justo después de una larga guerra mundial, un pequeño grupo de familias cuáqueras eligió Costa Rica como lugar donde criar a sus familias en una cultura de paz. Hoy, como miembros de la comunidad que creció alrededor de esas familias, estamos agradecidos de vivir en un país que ha sido un modelo de respeto por los derechos humanos y el derecho internacional. Como cuáqueros, nos guía la creencia en la luz divina de cada persona para dar voz al trato injusto de quienes son vulnerables. Ahora pedimos que el Gobierno de Costa Rica defienda los derechos humanos de todas las personas que llegan aquí y garantice la transparencia para que sean respetadas y tratadas con dignidad.

En una reunión entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, en febrero de 2025, Costa Rica acordó recibir a personas deportadas de Estados Unidos y retenerlas a cuenta del gobierno estadounidense durante un máximo de 30 días del proceso de deportación. En virtud de este acuerdo, el 20 de febrero llegó a Costa Rica el primer grupo de 135 personas procedentes de Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.

La Defensoría de los Habitantes presenció su llegada al aeropuerto y citó importantes violaciones de los derechos humanos que deben corregirse: a las personas deportadas se les habían confiscado los pasaportes y todos los documentos de identidad antes de su llegada; no sabían en qué país habían aterrizado, a dónde las llevaban ni por cuánto tiempo, ni qué proceso les esperaba; no podían comunicarse con sus familias, y no parecían estar recibiendo asistencia médica o psicológica individual. Los niños pequeños, los ancianos y las mujeres embarazadas no estaban recibiendo la ayuda que necesitaban.

El 26 de febrero llegó un segundo grupo de 65 personas procedentes de Rusia, Yemen, Nepal, China, Vietnam y Georgia. Tanto este grupo como el primero fueron trasladados al Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem Sur) en Corredores –espacio donado al Gobierno en 2018 para usos humanitarios– donde fueron recluidos un total de 119 adultos y 81 menores de edad.

Nuestra petición es que el gobierno costarricense informe a la opinión pública sobre el bienestar de estas personas y que sea un ejemplo de respeto a sus derechos humanos. ¿Se les han devuelto sus documentos de identidad? ¿Reciben ya atención médica y psicológica para las necesidades individuales? ¿Pueden comunicarse con sus familias en otras latitudes? Dado que muchos de ellos proceden de países en conflicto o donde se dan violaciones graves de los derechos humanos, ¿se les proporciona ayuda legal para solicitar asilo en países donde puedan establecerse con seguridad? ¿Tienen la libertad de circulación que merecen? Esperamos que cada una de estas personas pueda algún día contar su historia de Costa Rica como un lugar donde sus derechos fueron respetados y se les ayudó en su viaje hacia un hogar pacífico.

Harriet Joslin y Tim Curtis en nombre de la Sociedad Religiosa de los Amigos de Monteverde.