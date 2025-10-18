Editorial

Editorial: Francia vive su peor crisis política desde 1958

El gobierno evitó un voto de censura, pero demostró también una alarmante debilidad. Los beneficios de las turbulencias que sufre el país lo acumulan los extremos políticos, en particular de derecha

EscucharEscuchar
Por La Nación
El presidente de Francia, Emmanuel Macron (der.), renovó el nombramiento de Sébastien Lecornu (izq.) como primer ministro la noche del 10 de octubre de 2025, cuatro días después de su dimisión, según anunció la presidencia en un comunicado.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron (der.), renovó el nombramiento de Sébastien Lecornu (izq.) como primer ministro la noche del 10 de octubre de 2025, cuatro días después de su dimisión. (LUDOVIC MARIN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialFranciacrisis política en FranciaEmmanuel MacronJean-Luc MélenchonMarine Le PenUnión EuropeaSébastien Lecornureforma de pensiones
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.