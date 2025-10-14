El Mundo

Nuevo primer ministro de Francia contra las cuerdas por protestas contra reformas de pensiones

Primer ministro de Francia Lecornu propone al Parlamento francés suspender la reforma de las pensiones de Macron para superar crisis política.

Por AFP
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, responde a los diputados al final de un debate tras su discurso sobre política general ante la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, en París, el 14 de octubre de 2025.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, responde a los diputados al final de un debate tras su discurso sobre política general ante la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, en París, el 14 de octubre de 2025. (THOMAS SAMSON/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

