El Mundo

Emmanuel Macron nombra a un gobierno francés con perfil técnico

La incógnita es si el nuevo gobierno logrará superar la censura en el Parlamento

EscucharEscuchar
Por AFP
This photograph taken on March 5, 2025, shows a television screen broadcasting France's President Emmanuel Macron addressing a live interview on French TV at the Elysee Presidential Palace in Paris. Emmanuel Macron announced on March 5, 2025, that France will gather next week in Paris the chiefs of staff from countries ready to guarantee a future peace in Ukraine. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Macron designó a un nuevo gobierno justo una semana después del último, que duró solo 14 horas. (LUDOVIC MARIN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Emmanuel MacronFranciaGobiernoSébastien Lecornu
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.