Emmanuel Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu primer ministro de Francia a cuatro días de su renuncia

Emmanuel Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu primer ministro para enfrentar la crisis política y lograr aprobar los presupuestos de 2026 en Francia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (der.), renovó el nombramiento de Sébastien Lecornu (izq.) como primer ministro la noche del 10 de octubre de 2025, cuatro días después de su dimisión, según anunció la presidencia en un comunicado.
