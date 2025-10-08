El Mundo

Francia podría tener nuevo primer ministro en las próximas 48 horas, tras prolongada crisis política

El primer ministro dimisionario Sébastien Lecornu afirmó que Emmanuel Macron podría designar un nuevo jefe de gobierno en las próximas 48 horas.

Macron convocó a elecciones legislativas anticipadas, luego del triunfo de Agrupación Nacional en las eleciones europeas.
Sébastien Lecornu dejó el cargo antes de cumplir un mes como primer ministro convirtiéndose en el tercero en renunciar en menos de un año.







