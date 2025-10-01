Economía

Shein abrirá en Francia sus primeras tiendas físicas del mundo

Shein abrirá seis locales permanentes en Francia desde noviembre, iniciando en París.

Por AFP
Shein
Shein anunció la apertura de tiendas físicas en Francia, en localidades de París, Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges. (Shutterstock)







