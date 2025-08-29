Aranceles de Trump a los paquetes menores de $800 afectarán a Costa Rica. Aquí lo explicamos

A partir de este viernes 29 de agosto, los paquetes con valor menor a $800 enviados a Estados Unidos mediante servicios postales o empresas de envíos rápidos pagarán una tarifa arancelaria de al menos 15%, por decisión de la administración de Donald Trump.

En Costa Rica, la medida tendrá incidencia directa en el aumento de costos para los pequeños exportadores y en el valor de los paquetes provenientes de otras zonas del mundo que pasen por Estados Unidos con destino a nuestro país.

El pasado 30 de julio, Trump emitió la orden ejecutiva 14324, Suspensión del Tratamiento del Mínimis Libre de Impuestos para todos los países, con la cual, alegando razones de seguridad, eliminó la exoneración de aranceles a los envíos de artículos menores de $800, independientemente del país de origen, modo de transporte o método de entrada.

En el caso de Costa Rica, los paquetes que ingresen a Estados Unidos a través de empresas de envíos o courier pagarán un arancel del 15%, que es la tarifa recíproca vigente desde el 7 de agosto.

La Nación solicitó al Ministerio de Comercio Exterior (Comex), su valoración sobre el efecto de la medida. Al cierre de esta nota se estaba a la espera de respuesta.

La Asociación de Empresas de Entregas Rápidas (AEER) advirtió que esta medida tendrá una afectación directa sobre el sector pyme exportador, que depende de esta modalidad para colocar sus productos en Estados Unidos.

Grace Zúñiga, directora ejecutiva de AEER, explicó que la medida tiene doble implicación en Costa Rica: la eliminación de los mínimos y la aplicación de la tarifa arancelaria a los paquetes menores de $800.

“Los paquetes pequeños de las pymes, por ejemplo artesanías, van a entrar pagando aranceles”, señaló Zúñiga.

El impacto también se reflejará en las empresas de envíos, que organizan mercancías en casilleros, sean compras hechas en Estados Unidos o en otros países.

La AEER destacó que la afectación principal se percibirá en los paquetes provenientes de Asia y Europa, donde los costos de envío podrían aumentar significativamente debido a aranceles más altos.

Zúñiga recordó que los casilleros están ubicados principalmente en Miami por razones logísticas.

Otro efecto es que comercios de otras regiones del mundo podrían evitar los casilleros en Estados Unidos y enviar los paquetes directamente hacia Costa Rica, reduciendo el flujo de negocios de las empresas de envíos.

“Ahora depende de dónde venga el paquete. Si viene de China y no pasa por Estados Unidos, no se verá afectado por los aranceles”, puntualizó Zúñiga.

Consumidores afectados

Si las empresas de envíos asumen los aranceles en Estados Unidos, podrían trasladar el incremento de costos a los clientes.

“Sería decisión de cada empresa de cómo maneja los costos, pero sí habría afectación a los clientes”, señaló Zúñiga.

En esta organización de empresas de paquetería están Aeropost, Correos de Costa Rica, DHL, FedEx, Jetbox, UPS, CPS Worldwide, Liberty Express, Copa Airlines Courier, La Terminal Express, Super Box y American Export.

Jhon Fonseca Ordóñez, exviceministro de Comex y eexperto en Comercio Global, consideró que esta medida representa un cambio estructural en el comercio digital y elimina la ventaja competitiva de plataformas como Shein y Temu, que enviaban millones de paquetes sin pagar impuestos.

“El efecto inmediato será un aumento de precios para el consumidor final y un reajuste en el modelo de negocio de estas empresas”, opinó Fonseca, académico de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Fonseca añadió que la decisión de Trump abre la discusión sobre la necesidad de cerrar vacíos legales y asegurar que incluso las compras pequeñas desde el exterior paguen impuestos, nivelando la competencia frente al comercio local.

Envíos postales con trato específico

Por otra parte, los envíos postales internacionales tendrán una tarifa según el país de origen. Se aplicará un valor con base en la tasa arancelaria aplicable al país de origen del producto sobre el valor de cada envío postal (paquete), según lo establece la orden ejecutiva.

En el caso de que los paquetes sean enviados desde Costa Rica es $80 por tener una tarifa arancelaria recíproca menor al 16%.

A los países con una tasa arancelaria efectiva el 16% y el 25%, la tarifa será de $160 por paquete; y los que tienen tarifa superior al 25%, será de $200 por paquete.

Este esquema aplicará por seis meses y luego regirá el sistema de aranceles ad valorem (para Costa Rica, 15%).

Correos de Costa Rica, por medio de un comunicado enviado a sus colaboradores, indicó que estarán exentos las cartas, sobres, regalos de persona a persona menores de $100 y donaciones autorizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Durante 2025, Correos de Costa Rica, estima el envío de 25.000 paquetes hacia Estados Unidos.

La comunicación de Correos de Costa Rica, remitida a La Nación por la Dirección de Mercadeo, indica que los aranceles deberán pagarse máximo el séptimo día hábil del mes siguiente a la entrada de los envíos y se aplicarán intereses y posibles sanciones por retrasos en el pago.