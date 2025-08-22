Economía

Ministro Manuel Tovar cuenta la táctica de Estados Unidos en las conversaciones con Costa Rica

¿Se puede volver al arancel del Cafta (0%)? Manuel Tovar respondió a ‘La Nación’ y señaló cuál es la base que Washington está imponiendo en las conversaciones.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos

Tres semanas después de anunciado el aumento de la tarifa de los aranceles a las exportaciones a Estados Unidos, que pasó del 10% al 15%, por decisión de la administración de Donald Trump, La Nación conversó con Manuel Tovar, jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArancelesAranceles TrumpCaftaManuel Tovar
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.