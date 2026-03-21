Editorial

Editorial: Es hora de proteger la Fuerza Pública de la infiltración criminal

Denuncias recientes de corrupción revelan un patrón alarmante de conexión entre el crimen organizado y miembros de los cuerpos policiales. La probidad de la mayoría de funcionarios no puede verse manchada por la conducta inaceptable de unos pocos

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Por La Nación
Un oficial de Fuerza Pública de Upala fue detenido por presuntamente colaborar con el robo de material en Crucitas de San Carlos.
Un oficial de la Fuerza Pública de Upala fue detenido por presuntamente colaborar con el robo de material minero en Crucitas de San Carlos. (Foto: /Foto: cortesía)







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