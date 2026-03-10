Detienen a oficial de la Fuerza Pública por intento de ingresar casi una tonelada de droga a puerto; vea el video

Detienen a policía como sospechoso de colaborar en ingreso de cocaína en Limón.

Un oficial de la Fuerza Pública y el conductor de un camión fueron detenidos por su presunta vinculación con el intento de ingresar casi una tonelada de cocaína a la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

La droga se encontraba en la cabina del vehículo. Según el Ministerio de Seguridad, el hallazgo ocurrió durante labores de patrullaje y control en la zona de patios de la terminal portuaria.

Policía detenido

Las autoridades coordinaron con la Policía de Control de Drogas (PCD) para activar un operativo inmediato. La acción incluyó el cierre de accesos de entrada y salida de vehículos en el puerto, mientras se identificaba a los posibles responsables, lo que concluyó con la detención de ambos sujetos.

Las autoridades informaron de que continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades legales y confirmar el peso exacto de la droga decomisada.

Desafortunadamente, los hallazgos de grandes trasiegos de droga en puertos del Caribe son frecuentes.

En enero pasado, durante una inspección subacuática a un buque que provenía de Colombia y se dirigía hacia Portugal, oficiales del Grupo Nacional de Buzos del Ministerio de Seguridad Pública ubicaron 120 paquetes de cocaína en el caso de una embarcación anclada en el puerto Gastón Kogan en Moín, Limón.

Cuando los buzos descendieron, ubicaron anomalías en un compartimiento. Los 120 paquetes estaban ocultos en seis bultos rojos, asegurados con una especie de cinta y adheridos a pesas, para prevenir que la droga llegara a la superficie.