Narcotráfico

Detienen a oficial de la Fuerza Pública por intento de ingresar casi una tonelada de droga a puerto; vea el video

El conductor del vehículo también fue detenido. Hecho ocurrió en puerto Moín

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Detienen a policía como sospechoso de colaborar en ingreso de cocaína en Limón.
Detienen a policía como sospechoso de colaborar en ingreso de cocaína en Limón. (MSP/MSP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de SeguridadcocaínaMoíndroga
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.