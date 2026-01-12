Buzos encuentran 120 paquetes de cocaína ocultos en el casco de un buque en Moín

Durante una inspección subacuática a un buque que provenía de Colombia y se dirigía hacia Portugal, oficiales del Grupo Nacional de Buzos del Ministerio de Seguridad Pública ubicaron 120 paquetes de cocaína en el caso de la embarcación.

El hallazgo ocurrió la mañana de este lunes en el puerto Gastón Kogan en Moín, Limón.

De acuerdo con el reporte de Seguridad, cuando los buzos descendieron, ubicaron anomalías en un compartimiento. Los 120 paquetes estaban ocultos en seis bultos rojos, asegurados con una especie de cinta y adheridos a pesas, para prevenir que la droga llegara a la superficie.

A las 9:53 a. m., la Policía de Control de Drogas se mantenía en el sitio realizando las diligencias correspondientes. Según indicó el Ministerio de Seguridad a este medio, los buzos realizan inspecciones subacuáticas de forma permanente en los muelles de Limón, en estrecha coordinación con otras policías y de acuerdo con información de inteligencia policial.

En los últimos meses, las autoridades policiales reportaron el hallazgo de varios cargamentos de droga en Limón. En noviembre del 2025, un contenedor cargado con 812 paquetes de cocaína, que viajaba con destino a Países Bajos, fue descubierto en la Terminal de Contenedores de Moín.

120 paquetes de droga estaban escondidos en seis bultos de droga. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)

Los escáneres en el puerto detectaron el cargamento y esto permitió localizar inconsistencias dentro de una carga lícita de yuca.

En otras ocasiones, los paquetes de droga zarparon en contenedores que llegaron hasta Europa y allí fueron descubiertos por las autoridades locales.

El 11 de diciembre, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria de España decomisó más de dos toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, provenientes de Costa Rica, según informó el medio Europa Sur.

En apariencia, los más de 2.000 kilos de droga venían camuflados en un contenedor de piñas.

“Vigilancia Aduanera detectó la cocaína en una inspección al buque CMA CGM Better Ways, un porta contenedores con bandera de Malta, habitual en las rutas de comercio atlánticas entre Centroamérica y Suramérica y Europa. El contenedor cargado con las más de dos toneladas de droga iba junto a otros dos cajones de mercancías que dieron resultado negativo en los preceptivos controles", explicó el medio español.

Las inspecciones sub-acuáticas son constantes en el muelle, en Limón. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)

El puerto de Algeciras, ubicado al sur de España, en Andalucía, es una de las entradas de frutas a Europa. En esta ocasión los narcotraficantes intentaron ingresar la droga mediante el método de “gancho ciego”, mediante el cual se oculta el cargamento dentro de contenedores con carga legal sin que las empresas involucradas lo sepan. Luego, integrantes de la organización acceden ilegalmente al contenedor en el puerto para retirar la droga y dejarlo aparentemente intacto.

Otro cargamento proveniente de Costa Rica llegó a Europa el 29 de octubre del año anterior. El decomiso trascendió cuando el Ministerio Público de Países Bajos anunció que la Aduana de ese país descubrió 583 kilos de cocaína y tres kilos de metanfetamina en un contenedor que contenía una enorme máquina de acero.

“La droga estaba tan bien escondida que se necesitaron días para desmontar la máquina y extraer los narcóticos. El contenedor procedía de Costa Rica y tenía como destino una empresa en Holanda Septentrional”, dijo la institución en un comunicado.