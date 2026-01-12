Sucesos

Buzos encuentran 120 paquetes de cocaína ocultos en el casco de un buque en Moín

El hallazgo ocurrió durante una inspección la mañana de este lunes

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Los buzos localizaron irregularidades en el casco de la embarcación.
Los buzos localizaron irregularidades en el casco de la embarcación. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Decomiso de drogabuzosGastón KoganMoínLimón
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.