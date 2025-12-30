Sucesos

Droga sigue saliendo de Costa Rica: España incauta dos toneladas camufladas mediante el método de ‘gancho ciego’

La droga iba oculta en un contenedor de piñas

Por Sebastián Sánchez
Marihuana, heroína, cocaína y los productos alucinógenos son las principales drogas que circulan en la Unión Europea
Dos toneladas de cocaína ingresaron a España provenientes de Costa Rica. (Imagen con fines ilustrativos). (John Thys/AFP/Archivos)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

