Droga sigue saliendo de Costa Rica: España incauta dos toneladas camufladas mediante el método de ‘gancho ciego’

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria de España decomisó más de dos toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, provenientes de Costa Rica, informó el medio Europa Sur.

Según ese medio, los más de 2.000 kilos de droga venían camuflados en un contenedor de piñas. El decomiso se realizó el pasado 11 de diciembre. No se ha detenido a ninguna persona por este caso.

“Vigilancia Aduanera detectó la cocaína en una inspección al buque CMA CGM Better Ways, un portacontenedores con bandera de Malta, habitual en las rutas de comercio atlánticas entre Centroamérica y Surámerica y Europa. El contenedor cargado con las más de dos toneladas de droga iba junto a otros dos cajones de mercancías que dieron resultado negativo en los preceptivos controles", explicó el medio español.

El puerto de Algeciras, ubicado al sur de España, en Andalucía, es una de las entradas de frutas a Europa. Según ese medio, cargamentos de droga provenientes de Panamá y Ecuador también han sido detenidos.

Europa Sur informó de que se intentó ingresar la droga mediante el método de “gancho ciego”. Este es un método de narcotráfico en el que la droga se oculta dentro de contenedores con carga legal sin que las empresas involucradas lo sepan; luego, integrantes de la organización acceden ilegalmente al contenedor en el puerto para retirar la droga y dejarlo aparentemente intacto.

En octubre pasado, el Ministerio Público de Países Bajos anunció que la Aduana de ese país descubrió 583 kilos de cocaína y tres kilos de metanfetamina en un contenedor que contenía una enorme máquina de acero. El cargamento procedía de Costa Rica.

Costa Rica ocupa el puesto 16 entre 193 países en tráfico de cocaína, según el Índice Global de Crimen Organizado divulgado el 10 de noviembre en Ginebra, Suiza.