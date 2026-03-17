Sucesos

Funcionario de Ministerio de Seguridad filtraba datos a banda dedicada a robar cajas fuertes en Limón

Una banda liderada por dos hermanos en Limón reclutó a empleados de locales y un funcionario del MSP. OIJ detalla cómo operaba la estructura.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
OIJ y Fiscalía ejecutaron 11 allanamientos en Limón y San José.
OIJ y Fiscalía ejecutaron 11 allanamientos en Limón y San José. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MSPOIJAllanamientosRobo
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.