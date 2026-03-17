Funcionario de Ministerio de Seguridad filtraba datos a banda dedicada a robar cajas fuertes en Limón

OIJ y Fiscalía ejecutaron 11 allanamientos en Limón y San José.

Un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) filtraba información a un grupo criminal vinculado con robos agravados en Limón.

Así lo confirmó Vladimir Muñoz, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante una serie de operativos para desarticular la organización.

“Lograron reclutar a un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública que les colaboraba con información para para cometer los eventos en el momento en que ellos lo consideraban de acuerdo a la inteligencia que hacían, la cual era muy compleja”, explicó el jerarca.

El OIJ y la Fiscalía realizaron 11 allanamientos en Limón y San José este martes 17 de marzo para desarticular la estructura, liderada por dos hermanos.

La investigación comenzó tras dos robos ocurridos en Río Banano y Valle La Estrella en junio de 2025.

Allanamientos del OIJ en San José y Limón

Así operaba la banda

Según precisó el subdirector del OIJ, el grupo mantenía una división de funciones sofisticada que incluía el reclutamiento de empleados de los almacenes y del contacto en el MSP.

Las incursiones se realizaban usualmente de noche, bajo el siguiente esquema:

Inteligencia previa: Contaban con datos exactos sobre la ubicación de las cajas fuertes.

Contaban con datos exactos sobre la ubicación de las cajas fuertes. Bloqueo: Para evitar la intervención policial, los sospechosos colocaban cadenas en puentes estratégicos , impidiendo que las patrullas de la Fuerza Pública llegaran a tiempo tras el sonido de las alarmas.

Para evitar la intervención policial, los sospechosos , impidiendo que las patrullas de la Fuerza Pública llegaran a tiempo tras el sonido de las alarmas. Luego, rompían las paredes y mallas de los locales comerciales, y hacían boquetes en los techos.

y mallas de los locales comerciales, y hacían boquetes en los techos. Una vez dentro del comercio, usaban un equipo sofisticado de oxiacetileno para acceder donde estaban las cajas fuertes y las abrían.

“De los dos eventos que se tiene se estima que lograron sustraer aproximadamente de ¢29 millones, solamente en dos eventos”, agregó el subdirector del OIJ.

El jefe policial advirtió que el grupo podría estar vinculado con otros delitos en el país, por lo que el patrimonio ilícito total sería considerablemente más alto.

OIJ y Fiscalía ejecutaron 11 allanamientos en Limón y San José. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Las diligencias iniciaron a las 3 a. m. en Limón 2000, Pacuare Viejo, Búfalo, Valle La Estrella, Corales y Pococí; así como en Hatillo y Patarrá de Desamparados.