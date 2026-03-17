OIJ desarticula banda dedicada a robos millonarios en comercios de Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecuta 11 allanamientos en Limón y San José para desarticular una banda dedicada a robos millonarios en comercios. Inclusive, utilizaban acetileno para abrir caja fuertes y llevarse artículos electrónicos.

Los sospechosos son investigados por sustraer dinero y mercadería mediante el uso de herramientas especializadas, en hechos que dejaron pérdidas cercanas a los ¢27 millones.

Las diligencias, a cargo de la Sección de Robos, iniciaron a las 3 a. m. en Limón 2000, Pacuare Viejo, Búfalo, Valle La Estrella, Corales y Pococí; así como en Hatillo y Patarrá de Desamparados.

Allanamientos del OIJ en San José y Limón

Según las autoridades, al menos 11 personas integrarían este grupo criminal -liderado por dos hermanos- vinculado con los dos golpes ejecutados en junio de 2025.

El primero de los casos se registró en un supermercado en Río Banano, donde los sospechosos abrieron boquetes en paredes y techos, además de utilizar equipo de oxiacetileno para sustraer dinero en efectivo y mercadería.

Días después, el 29 de junio, se habría cometido el segundo robo en un almacén de electrodomésticos en Valle La Estrella. En este hecho, los individuos presuntamente cortaron los candados de una cortina metálica y utilizaron acetileno para abrir una caja fuerte y llevarse artículos electrónicos.

El caso se encuentra en investigación desde mediados de junio del 2025, cuando se recibió la primera denuncia. Tras diversas diligencias, los agentes lograron identificar a los sospechosos y vincularlos con ambos hechos.

“Estas diligencias se realizaron en conjunto con la Fiscalía, así como Fuerza Pública que nos realizaron colaboraciones en las operaciones”, indicó Vladimir Muñoz, subdirector a.i del OIJ.

Las personas detenidas serán remitidas con un informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.