Sucesos

OIJ desarticula banda dedicada a robos millonarios en comercios de Limón

Tras robos con acetileno y boquetes en Río Banano y Valle La Estrella, el OIJ realiza operativos en Limón y San José para capturar a 11 sospechosos.

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Por Yucsiany Salazar
Allanamientos en Guápiles
Agentes esperan detener a 11 sospechosos. Fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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