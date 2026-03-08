Ministerio de Seguridad investiga vinculación de oficial de Fuerza Pública en video donde recibe aparente droga

El Ministerio de Seguridad asegura que mantienen política de cero tolerancia a corrupción por lo que el caso ya está bajo investigación.

El Ministerio de Seguridad Pública investiga la supuesta participación de un oficial de la Fuerza Pública en un video en donde, en apariencia, habría recibido una dosis de droga de un vendedor.

En el clip se ve a un hombre vistiendo el uniforme de reglamento y se escucha el intercambio con el presunto vendedor de drogas que hace referencia a “puntas” y “perico”, como se conoce a la cocaína. Al tiempo, el uniformado recibe lo que podría ser una dosis y, además, hacen referencia a cantidades recibidas en días anteriores.

En redes sociales se leen comentarios de que este hecho se habría presentado en el distrito capitalino de Hatillo.

El MSP informó que sobre ese caso ya fue presentada una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, desde el pasado sábado.

Policía investiga a supuesto oficial por video donde recibe droga

El director de la Fuerza Pública, Marvin Cubillo, aseguró que, en línea con la “posición de cero tolerancia a temas de corrupción”, el caso sería atendido por la unidad de investigaciones preliminares, para determinar si los hechos son reales, al tiempo que se coordina con la Policía Judicial para determinar si existen conductas que podrían implicar algún delito.

Este sería el tercer hecho relacionado con corrupción a lo interno de la Fuerza Pública que trasciende en menos de un mes, luego de que la semana anterior se detuviera a un agente de ese cuerpo policial, que se habría aprovechado de su cargo para, aparentemente, favorecer a grupos criminales que extraen el material con oro de Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Previamente, se detuvo a otros dos policías sospechosos de robar pertenencias a una víctima de homicidio en Playas del Coco, en Carrillo, Guanacaste.