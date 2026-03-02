Sucesos

Detienen a dos policías sospechosos de robar pertenencias a hombre asesinado en Playas del Coco

Dos oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos por el OIJ tras presuntamente alterar la escena de un asesinato y robar bienes de la víctima.

Por Yucsiany Salazar
Agentes del OIJ de Liberia realizaron la captura de los dos funcionarios de Fuerza Pública.
Agentes del OIJ de Liberia realizaron la captura de los dos funcionarios de Fuerza Pública. (OIJ/OIJ)







Playas del CocoCaptura
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

