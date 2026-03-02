Detienen a dos policías sospechosos de robar pertenencias a hombre asesinado en Playas del Coco

Agentes del OIJ de Liberia realizaron la captura de los dos funcionarios de Fuerza Pública.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a dos oficiales de la Fuerza Pública sospechosos de alterar la escena de un homicidio en Playas del Coco, Guanacaste, y de sustraer pertenencias de la víctima.

Según el reporte de la Policía Judicial, los funcionarios son de apellidos Chavarría (43 años), capturado en Playas del Coco, y Bravo (44 años), localizado en La Cruz. Ambos figuran como sospechosos de los delitos de alteración de escena y sustracción de bienes.

De acuerdo con el informe, la madrugada del sábado 28 de febrero de 2026, los oficiales atendieron el asesinato de un hombre en la zona; sin embargo, las pesquisas determinaron que habrían manipulado el sitio y robado objetos de la persona fallecida.

Chavarría y Bravo fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.

El crimen original

El caso judicial corresponde al homicidio de un hombre de apellido Chacón (36 años) quien, según el informe preliminar, viajaba en una motocicleta cuando fue impactado por un vehículo en el que se trasladaban tres sujetos.

La víctima de 36 años falleció tras caer de la motocicleta y recibir varios impactos de bala. (Cortesía/Cortesía)

Tras provocar que Chacón perdiera el control y cayera sobre la vía, los sospechosos bajaron del automotor y le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir.

El hecho ocurrió en la avenida central de Playas del Coco, la vía más transitada de la comunidad y núcleo de la actividad comercial y turística.