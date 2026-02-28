Asesinan a hombre en la calle más concurrida de playas de El Coco

Un hombre fue asesinado en playas del Coco, la mañana de este sábado.

Un hombre fue asesinado, la mañana de este sábado, en la calle más concurrida de playas de El Coco, en el cantón de Carrillo, Guanacaste.

Aunque los hechos ocurrieron a eso de las 4:30 a.m., el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó poco antes del mediodía que agentes continuaban atendiendo la escena, mientras oficiales de la Fuerza Pública acordonaron el sitio para resguardar el lugar.

El incidente ocurrió sobre la avenida central de la comunidad, la cual comunica con la zona marítima y donde se ubican decenas de bares, restaurantes y comercios, usualmente muy visitados por turistas.

En apariencia, el sujeto habría sido interceptado por gatilleros, quienes lo abatieron de varios disparos.